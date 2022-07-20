Зокрема, посадовець повідомив, що тривали перевірки роботи громадського транспорту на міських маршрутах у вечірній час. У середу, 20 липня, з 19:15 до 20:20 на пр-ті М. Лушпи контролювали, як курсує транспорт у напрямку вул. Харківська. Зафіксували відсутність автобусів на маршрутах № 2 (ФОП «Олійник А. Г.») і № 7 (ПП «Компол»). За цими фактами склали акти, які направили перевізникам для усунення недоліків. Водночас усім суб'єктам господарювання, які здійснюють перевезення на міських маршрутах, відправили листи щодо обов’язкового забезпечення роботи пасажирського транспорту до 21:00 з перспективою подовження перевезень до 21:30.
Сергій Яковенко проінформував, що за кошти приватних перевізників був придбаний повнопривідний пікап, який передали до одного з місцевих добровольчих формувань. Міський голова Олександр ЛИСЕНКО схвально поставився до цієї ініціативи та закликав працювати в напрямку продовження такої співпраці.
Ведуться перемовини щодо надання такої допомоги й надалі.
Щодо комунального транспорту, начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг розповів, що КП «Електроавтотранс» збільшило кількість транспорту на маршрутах міста. Так, із вівторка, 19 липня знову працює тролейбусний маршрут № 14 «Аеропорт – Героїв Крут». У напрямку ПАТ «Сумихімпром» із минулого тижня курсують тролейбуси без автономного ходу. Загалом наразі працюють 15 тролейбусних маршрутів, які обслуговують 30 одиниць електротранспорту. Закінчено виконання І етапу ремонтних робіт по заміні кабелю живлення підстанції № 6.