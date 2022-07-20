У Сумах хочуть продовжити роботу транспорту до 21.30 Начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сергій Яковенко під час апаратної наради при міському голові розповів про роботу міської транспортної системи.

Зокрема, посадовець повідомив, що тривали перевірки роботи громадського транспорту на міських маршрутах у вечірній час. У середу, 20 липня, з 19:15 до 20:20 на пр-ті М. Лушпи контролювали, як курсує транспорт у напрямку вул. Харківська. Зафіксували відсутність автобусів на маршрутах № 2 (ФОП «Олійник А. Г.») і № 7 (ПП «Компол»). За цими фактами склали акти, які направили перевізникам для усунення недоліків. Водночас усім суб'єктам господарювання, які здійснюють перевезення на міських маршрутах, відправили листи щодо обов’язкового забезпечення роботи пасажирського транспорту до 21:00 з перспективою подовження перевезень до 21:30.

Сергій Яковенко проінформував, що за кошти приватних перевізників був придбаний повнопривідний пікап, який передали до одного з місцевих добровольчих формувань. Міський голова Олександр ЛИСЕНКО схвально поставився до цієї ініціативи та закликав працювати в напрямку продовження такої співпраці.

Ведуться перемовини щодо надання такої допомоги й надалі.

Щодо комунального транспорту, начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг розповів, що КП «Електроавтотранс» збільшило кількість транспорту на маршрутах міста. Так, із вівторка, 19 липня знову працює тролейбусний маршрут № 14 «Аеропорт – Героїв Крут». У напрямку ПАТ «Сумихімпром» із минулого тижня курсують тролейбуси без автономного ходу. Загалом наразі працюють 15 тролейбусних маршрутів, які обслуговують 30 одиниць електротранспорту. Закінчено виконання І етапу ремонтних робіт по заміні кабелю живлення підстанції № 6.

СМР