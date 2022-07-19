На Сумщині грибники знайшли заборонений рашистський боєприпас Поліцейські-вибухотехніки знешкодили вибухонебезпечний предмет на місцях колишньої дислокації ворожих військ.

Спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП провели знешкодження чергового небезпечного суббоєприпасу касетного типу до снаряду реактивної системи залпового вогню «Ураган», який знайшли місцеві жителі одного з сіл, що на Лебединщині.

Вчора на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в лісі під час збирання грибів було знайдено невідомий предмет, схожий на вибухівку. Прибувши на місце події та обстеживши місцевість, працівники поліції виявили боєприпас, що не розірвався.

Увага! На щастя в даному випадку непоправного не трапилося.

Поліція Сумщини