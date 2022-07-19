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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:27352

На Сумщині грибники знайшли заборонений рашистський боєприпас

Поліцейські-вибухотехніки знешкодили вибухонебезпечний предмет на місцях колишньої дислокації ворожих військ.

Спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП провели знешкодження чергового небезпечного суббоєприпасу касетного типу до снаряду реактивної системи залпового вогню «Ураган», який знайшли місцеві жителі одного з сіл, що на Лебединщині.

Вчора на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в лісі під час збирання грибів було знайдено невідомий предмет, схожий на вибухівку. Прибувши на місце події та обстеживши місцевість, працівники поліції виявили боєприпас, що не розірвався.

Увага! На щастя в даному випадку непоправного не трапилося.

 

Поліція Сумщини

Общество
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