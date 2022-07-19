На Сумщині грибники знайшли заборонений рашистський боєприпас

Спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП провели знешкодження чергового небезпечного суббоєприпасу касетного типу до снаряду реактивної системи залпового вогню «Ураган», який знайшли місцеві жителі одного з сіл, що на Лебединщині.
Вчора на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в лісі під час збирання грибів було знайдено невідомий предмет, схожий на вибухівку. Прибувши на місце події та обстеживши місцевість, працівники поліції виявили боєприпас, що не розірвався.
Увага! На щастя в даному випадку непоправного не трапилося.
Поліція Сумщини