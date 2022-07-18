На Сумщині перекинулася автівка: постраждала пасажирка Подія сталася рано вранці на автодорозі поблизу села Дорошівка, що на Ямпільщині.

Як попередньо встановили співробітники поліції, які виїхали на місце скоєння дорожньо-транспортної пригоди, 20-річний водій «Volkswagen Polo» під час руху не впорався з керуванням автотранспорту внаслідок чого автомобіль перекинувся.

В результаті ДТП тілесні ушкодження отримала 23-річна пасажирка іномарки. Жінку доставили до лікарні, нині нею опікуються лікарі.

У поліції за даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

Поліція Сумщини