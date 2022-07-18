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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Поліція Сумщини продовжує документувати наслідки ворожих обстрілів з боку рф

Учора війська окупанта здійснили обстріли Сумського та Шосткинського районів. Загалом нараховано 161 прихід. Внаслідок обстрілів одна людина загинула.

Учора війська окупанта здійснили обстріли Сумського та Шосткинського районів. Загалом нараховано 161 прихід. Внаслідок обстрілів одна людина загинула.

Ворог обстріляв с. Журавка, с.Запсілля, с. Володимирівка, с. Кіндратівка, с.Славгород, с. Нова Іванівка, с. Рижівка, с. Ходіне, смт. Шалигіне та с.Гудове.

Попередньо, обстріл здійснювався із мінометів та САУ.

У результаті чого пошкоджено 1 приватний будинок та 2 сараї місцевих жителів.

За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» та ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре звертаються до громадян: під час дії правового режиму воєнного стану не нехтуйте своєю безпекою. У разі якщо ви побачили підозрілий предмет – не підходьте до нього, не переносьте та не торкайтеся його. Обгородіть місце «знахідки» та одразу викликайте поліцію.

Поліція Сумщини

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