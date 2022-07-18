На Лебединщині вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку 23 липня о 16:17, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Кооперативна, в с. Михайлівка, що на Лебединщині.

Про пожежу повідомив власник, який відчув різкий запах диму в приміщенні. На місце події було направлено відділення чергового караулу 5 – ї державної пожежно – рятувальної частини та добровільну пожежну команду с. Михайлівка.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю на площі до 75 кв. м, перекриття на площі до 60 кв. м, стіни на площі до 80 кв. м, меблі та речі домашнього вжитку. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на весь будинок, а для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від водонапірної башти, яка була розташована на відстані 2 км від осередку горіння.

О 16:38 загоряння локалізували, а о 18:18 – витративши на гасіння майже 12 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій і 1 автомобіль та 1 працівник добровільної пожежної команди с. Михайлівка.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області