За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 2 вибухонебезпечних предмети та ще 117 знищено 23 липня на території Сумської області піротехніками міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) було виявлено 2 вибухонебезпечних предмети та ще 117 – знищено на спеціальному підривному майданчику.

Серед них артилерійські снаряди, мінометні та сигнальні міни, ручні, підствольні, протитанкові та підствольні гранати, реактивні снаряди та компоненти активної танкової броні.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними та при виявленні таких знахідок ні в якому разі їх не торкайтесь, не намагайтесь їх перенести або розібрати, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області