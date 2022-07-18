Пішов у вічність почесний громадянин Конотопщини 23 липня перестало битися серце Володимира Дмитровича СИНИЦІ.

23 липня перестало битися серце шанованої у нашій громаді і далеко за її межами людини, почесного громадянина Конотопського району, заслуженого будівельника України, колишнього начальника філії ДП «Конотопський райавтодор», депутата багатьох скликань, турботливого сім‘янина Володимира Дмитровича СИНИЦІ.

Усе життя Володимир Дмитрович присвятив розвитку дорожньої галузі. Завдяки його вмілому керівництву впроваджувалися у виробництво нові технології, він дбав про якість усіх доріг - від області і до маленьких сіл.

Принциповий, чесний, відповідальний, жив і працював для інших, завжди прагнув допомогти, і таким його ми будемо пам‘ятати завжди.

Попівська сільська рада, жителі населених пунктів глибоко сумують з приводу тяжкої втрати, смерті Володимира Дмитровича і висловлюють співчуття заступнику Попівського сільського голови Ірині КЛІГУНОВІЙ, рідним і близьким покійного.

Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи. Нехай світла пам’ять про Володимира Дмитровича назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, усіх хто його знав і поважав.

Попівська сільська рада