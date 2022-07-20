На Сумщині від обстрілів рашистів на власному подвір'ї вбито фермера Загибель фермера на власному подвір’ї унаслідок обстрілу с. Рижівка на Сумщині – розпочато досудове розслідування.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території російської федерації 23 липня 2022 року близько 15 год із важкої артилерії обстріляли с. Рижівка Сумського району. Унаслідок обстрілу на власному подвір’ї загинув 71-річний місцевий фермер. Пошкоджено домоволодіння та два трактори.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, у подальшому матеріали кримінальних проваджень будуть передані за підслідністю до Управління Служби безпеки України в Сумській області.