Сумські військові показали, як вразили прикордонну заставу рашистів Відео ювелірної роботи сумської артилерії показало оперативно-тактичне угруповання “Суми”.

Якщо ворог думає, що може безкарно обстрілювати наші міста і села, руйнуючи житлові будинки, лікарні, школи, дитячі садочки, то він сильно помиляється!

І це вкотре довели військовослужбовці оперативно-тактичного угрупування “Суми”, нанісши ураження прикордонній заставі в населеному пункті Тьоткіно рф, в 200 метрах від державного кодону.

І найголовніше! Щоб ворожа пропаганда не розповідала про «хаотичний обстріл мирних населених пунктів», показуємо, як прицільно відпрацювали українські захисники – суто по ворожому військовому об’єкту!

Приємного перегляду!

Слава Україні!

Слава ЗСУ! Смерть ворогам!