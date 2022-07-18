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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Конотоп відвідали представники Всесвітньої продовольчої програми

22 липня міський голова Артем Семеніхін зустрівся з експертами гуманітарної організації ООН, яка надає продовольчу допомогу сім'ям постраждалих українців через повномасштабну війну росії проти України.

«Дослідити, як саме живуть люди в Конотопі, які виникають у них потреби, як працюють банківські установи, ринки, магазини?» - саме таку мету візиту до нашого міста зазначили фахівці ВПП/WFP.

Дана організація працює в Україні з березня, на Сумщині – з квітня, та надає допомогу цільовим категоріям, населення у вигляді: грошових переказів; ваучерів та/або харчових продуктів.

Завдяки ВПП/WFP понад 1млн. українців вже отримали фінансову допомогу, а 1,2 млн. – продуктові набори.

Враховуючи, що ситуація на північному напрямку є більш спокійною, то гуманітарна організація ООН вивчає проблеми сьогодення мешканців громад для розуміння та розробки (переформатування) стратегії в наданні допомоги особам, які її потребують, спілкуючись з місцевою владою, людьми та відвідуючи заклади торгівлі та ринки.

У першу чергу представників ВПП/WFP цікавили питання видачі гуманітарної допомоги, категорії отримувачів, як відбулися зміни в потребах населення за період воєнного стану (в пріоритеті грошова чи натуральна допомога), рівень зареєстрованого та прихованого безробіття, та якої допомоги потребує Конотопська громада сьогодні.

Відповідаючи на запитання, Артем СЕМЕНІХІН наголосив, що для мешканців нашої громади все ж в пріоритеті грошова допомога, адже зараз торгівельна мережа міста забезпечена продуктами харчування, але попереду зимовий період, а отже на отриману фінансову допомогу від гуманітарної організації населення громади зможе закупити необхідні речі, сплатити комунальні послуги чи закупити дрова. Також, міський голова Конотопа зосередив увагу й на допомозі, користь від якої отримає значна кількість мешканці міста, які користуються централізованим опаленням.

Присутні обговорили питання безпекової ситуації в громаді, співпраці з іншими благодійними організаціями та гуманітарними фондами, роботи гуманітарного штабу міста.

Далі делегація ВПП/WFP самостійно вирушила містом для більш детального ознайомлення з асортиментом торгівельних закладів, ринку та спілкування з мешканцями громади.

 

Конотопська міська рада

Общество
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