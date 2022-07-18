У Сумах пішохід потрапив під колеса легковика На вулиці Харківській сталася автопригода за участі пішохода — його доправили до лікарні.

Вчора, близько 10-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Харківській.

На місці автопригоди охоронці порядку попередньо встановили, що 48-річний чоловік потрапив під колеса автомобіля Chevrolet Lacetti, коли перетинав дорогу в невстановленому для цього місці, поза межами пішохідного переходу.

Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, з якими його доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції для з’ясування обставин автопригоди.