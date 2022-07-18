Вранці у Шостці пролунали вибухи: є поранені Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, сьогодні вранці, близько 9.00, у Шостці пролунали вибухи.

Ранкові вибухи у Шостці не пов'язані з воєнними діями. Є поранені люди, співробітники одного з підприємств міста, ситуація під контролем.