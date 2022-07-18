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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:3845

На Сумщині поліцейські збирають нарковрожай

Працівники УБН в Сумській області спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції викрили двох чоловіків у зберіганні наркотиків та вирощуванні нарковмісних рослин.

На Сумщині поліцейські збирають нарковрожай

Працівники УБН в Сумській області спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції викрили двох чоловіків у зберіганні наркотиків та вирощуванні нарковмісних рослин.

У ході оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «МАК» працівники поліції отримали інформацію про те, що двоє жителів Сумського району можуть займатись вирощуванням та культивуванням рослин коноплі. Тож навідались до них для перевірки.

Так, під час обшуку за місцем мешкання 39-річного раніше судимого чоловіка правоохоронці виявили наркотичний засіб «канабіс» вагою близько 20 г та насадження з 5 рослин коноплі, які вирощувались у підсобному приміщенні.

А вдома у 45-річного чоловіка поліцейські знайшли близько 700 г наркотичного засобу «канабіс» та посів 77 рослин конплі.

Все знайдене правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

За даними фактами у поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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