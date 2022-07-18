Майже на 100 тисяч гривень ошукали жительок Сумщини шахраї

У першому випадку до Сумського районного управління поліції за допомогою звернулась 59-річна сумчанка, яка повідомила, що її ошукали. Потерпіла розповіла, що вранці їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та повідомила, що її банківська картка заблокована, а для розблокування потрібно назвати персональні дані картки. Після того як довірлива жінка назвала зловмиснику запропоновану ним інформацію, з її рахунку зникли гроші в сумі 28 тисяч гривень. Потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
Другий випадок стався в м. Конотоп, за допомогою до правоохоронців звернулась 59-річна місцева жителька. Вона розповіла, що розмістила оголошення на одному із сайтів в мережі Інтернет щодо продажу шуби. Через деякий час до неї зателефонував невідомий, та під приводом купівлі товару і перерахунку грошей, дізнався конфіденційні дані банківської картки заявниці. Як наслідок зловмисник шахрайським шляхом заволодів її грошима в сумі 44 тисячі грн.
У поліції за даними фактами відкрили кримінальні провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та вживають всі необхідні заходи для встановлення осіб зловмисників.
Правоохоронці вкотре нагадують громадянам:
- не потрібно довіряти невідомим особам, які вам телефонують та повідомляють про те, що ваша картка заблокована
- не виконуйте ніяких запропонованих операцій, пов’язаних з розголошенням персональних даних банківської картки
- будьте уважними при покупці або продажі товару через мережу Інтернет
- не поспішайте виконувати телефонні вказівки незнайомих співрозмовників, зробіть паузу та обдумайте розмову.
Відділ комунікації поліції Сумської області