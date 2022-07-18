Майже на 100 тисяч гривень ошукали жительок Сумщини шахраї Поліція постійно застерігає громадян не довіряти невідомим телефонним співрозмовникам, адже частіше за все вони виявляються звичайними шахраями, котрі бажають розбагатіти за ваш рахунок. Використовуючи психологічні прийоми та маніпуляційні техніки, зловмисники швидко входять в довіру та шахрайським способом виманюють грошові кошти у розгублених громадян.

У першому випадку до Сумського районного управління поліції за допомогою звернулась 59-річна сумчанка, яка повідомила, що її ошукали. Потерпіла розповіла, що вранці їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та повідомила, що її банківська картка заблокована, а для розблокування потрібно назвати персональні дані картки. Після того як довірлива жінка назвала зловмиснику запропоновану ним інформацію, з її рахунку зникли гроші в сумі 28 тисяч гривень. Потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Другий випадок стався в м. Конотоп, за допомогою до правоохоронців звернулась 59-річна місцева жителька. Вона розповіла, що розмістила оголошення на одному із сайтів в мережі Інтернет щодо продажу шуби. Через деякий час до неї зателефонував невідомий, та під приводом купівлі товару і перерахунку грошей, дізнався конфіденційні дані банківської картки заявниці. Як наслідок зловмисник шахрайським шляхом заволодів її грошима в сумі 44 тисячі грн.

У поліції за даними фактами відкрили кримінальні провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та вживають всі необхідні заходи для встановлення осіб зловмисників.

Правоохоронці вкотре нагадують громадянам:

- не потрібно довіряти невідомим особам, які вам телефонують та повідомляють про те, що ваша картка заблокована

- не виконуйте ніяких запропонованих операцій, пов’язаних з розголошенням персональних даних банківської картки

- будьте уважними при покупці або продажі товару через мережу Інтернет

- не поспішайте виконувати телефонні вказівки незнайомих співрозмовників, зробіть паузу та обдумайте розмову.

Відділ комунікації поліції Сумської області