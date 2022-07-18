Рашисти вдарили по Кіровоградщині ракетами: троє загиблих Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами. 13 ракет (8 ракет «Калібр» морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3).

Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці».

Є загиблі і поранені.

На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

Наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади «Обленерго» працюють.

Товариство, ще і ще раз закликаю не ігнорувати тривоги і негайно спускатись в укриття!