В Охтирці досі не видають гуманітарну допомогу від держави: у чому причина? Багатьох охтирчан турбує питання, чому видачу продуктових наборів за президентською програмою «Пакет кожному громадянину» в нашому місті ще й досі не розпочато.

Довідково: така видача передбачена Урядовою постановою від 20 березня 2022 року № 328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану» та розпорядження голови Сумської обласної військової адміністрації від 19 квітня 2022 року №125-од.

Враховуючи велику напругу серед охтирчан з даного питання, виконком Охтирської міськради звернувся до голови Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького з проханням надати роз’яснення з приводу термінів забезпечення Охтирської міської територіальної громади державними продуктовими наборами тривалого зберігання.

Публікуємо відповідь, надану директором департаменту агропромислового розвитку сумської ода олександром Маслаком:

«Закупівля товарів для продуктових наборів здійснюється Сумською обласною військовою адміністрацією, Полтавською обласною військовою адміністрацією, іншими обласними військовими адміністраціями відповідно по постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. №185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» за рахунок коштів державного бюджету.

Розподіл продовольчих наборів між територіальними громадами здійснюється районними військовими адміністраціями.

Полтавською обласною військовою адміністрацією впродовж квітня-червня цього року здійснювалося постачання продуктових наборів у кількості 102 523, в тому числі: у квітні – 67 246, у травні – 26 853, у червні – 8 421 (️прим.: по всій області).

Наразі Сумською обласною військовою адміністрацією сформовано та видано 23,0 тисяч продуктових наборів. Загалом видано 119 тисяч проднаборів (прим.: по всій області).

Полтавська обласна військова адміністрація забезпечена продовольчими товарами для формування продуктових наборів, крім м’ясних консервів.

Під час наради Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань ситуації в АПК із структурними підрозділами обласних військових адміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку розглядалися можливості постачання продуктових наборів без м’ясних консервів.

Про відповідне рішення буде повідомлено Охтирську районну військову адміністрацію додатково», - йдеться у відповіді.

Щойно до Охтирської міської територіальної громади надійде перша партія продуктових наборів по президентській програмі, про це одразу буде повідомлено.

Охтирська міська рада