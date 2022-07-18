Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:03103

В Охтирці досі не видають гуманітарну допомогу від держави: у чому причина?

Багатьох охтирчан турбує питання, чому видачу продуктових наборів за президентською програмою «Пакет кожному громадянину» в нашому місті ще й досі не розпочато.

Довідково: така видача передбачена Урядовою постановою від 20 березня 2022 року № 328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану» та розпорядження голови Сумської обласної військової адміністрації від 19 квітня 2022 року №125-од.

Враховуючи велику напругу серед охтирчан з даного питання, виконком Охтирської міськради звернувся до голови Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького з проханням надати роз’яснення з приводу термінів забезпечення Охтирської міської територіальної громади державними продуктовими наборами тривалого зберігання.

Публікуємо відповідь, надану директором департаменту агропромислового розвитку сумської ода олександром Маслаком:

«Закупівля товарів для продуктових наборів здійснюється Сумською обласною військовою адміністрацією, Полтавською обласною військовою адміністрацією, іншими обласними військовими адміністраціями відповідно по постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. №185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» за рахунок коштів державного бюджету.

Розподіл продовольчих наборів між територіальними громадами здійснюється районними військовими адміністраціями.

Полтавською обласною військовою адміністрацією впродовж квітня-червня цього року здійснювалося постачання продуктових наборів у кількості 102 523, в тому числі: у квітні – 67 246, у травні – 26 853, у червні – 8 421 (️прим.: по всій області).

Наразі Сумською обласною військовою адміністрацією сформовано та видано 23,0 тисяч продуктових наборів. Загалом видано 119 тисяч проднаборів (прим.: по всій області).

Полтавська обласна військова адміністрація забезпечена продовольчими товарами для формування продуктових наборів, крім м’ясних консервів.

Під час наради Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань ситуації в АПК із структурними підрозділами обласних військових адміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку розглядалися можливості постачання продуктових наборів без м’ясних консервів.

Про відповідне рішення буде повідомлено Охтирську районну військову адміністрацію додатково», - йдеться у відповіді.

Щойно до Охтирської міської територіальної громади надійде перша партія продуктових наборів по президентській програмі, про це одразу буде повідомлено.

Охтирська міська рада

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Рашисти вдарили ракетами по одеському порту
Сегодня 12:39
На Донбасі загинув сумчанин Сергій Велієв
Сегодня 12:20
Сумська ОВА попередила про вибухи
Сегодня 12:09
В Охтирці досі не видають гуманітарну допомогу від держави: у чому причина?
Сегодня 12:03
Вранці у Шостці пролунали вибухи: є поранені
Сегодня 11:44
Більше ніж 1041 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф
Сегодня 11:20
За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 27 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 10:46
Суботній ранок на Сумщині почався з обстрілів
Сегодня 10:29
Рашисти вдарили по Кіровоградщині ракетами: троє загиблих
Сегодня 10:22
Дистанційно чи офлайн: як буде проходити навчання на Сумщині
Сегодня 09:39
Конотопчанка забила за збірну на Мундіаліто
Сегодня 08:59
Вдень рашисти обстріляли дві громади Сумщини
Вчера 22:17
view counter

Статьи

Сумські волонтери потребують допомоги у виготовленні сіток
Вчера 14:23
Наймасштабніші перейменування сумських вулиць
Вчера 12:13
Стратегія відновлення та розвитку економіки Сумщини: 47 ідей на 85 млрд грн
21.07.2022 12:52
Вихід із тупика русского міра
21.07.2022 09:23
«Вы очень-очень сильно заблудились» Что в Украине на самом деле думают о России?
20.07.2022 13:47
Ракетами з літака росіяни зруйнували школу та пошкодили будинки у селищі Есмань, що на Сумщині
20.07.2022 12:52
Випікав хліб та розвозив конотопчанам: історія 18-річного кондитера Євгенія Ковальова
20.07.2022 12:11
З серпня аптеки будуть відпускати антибіотики тільки за рецептом. Відповіді на найпоширеніші питання
19.07.2022 18:01
Порошенко з волонтерами купив у Європі дрони, вантажівки та бронемашини для ЗСУ на 5 млн доларів
18.07.2022 20:46
Виды гранита для памятников
18.07.2022 13:06
Громади Сумщини під час війни можуть надавати землю в оренду за спрощеною процедурою
18.07.2022 13:02
Порядок отримання компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб
18.07.2022 10:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Загублене місто (Адам Ні, Аарон Ні, 2022)
Загублене місто (Адам Ні, Аарон Ні, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Ведмедики: Назад на Землю (Лінь Хуейда, 2022)
Ведмедики: Назад на Землю (Лінь Хуейда, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 12.20
Тор: Любов і грім (Тайка Вайтіті, 2022)
Тор: Любов і грім (Тайка Вайтіті, 2022)
Кино Планета Кіно
10.15; 11.15; 12.45; 13.30; 14.15; 15.15; 16.00; 17.00; 17.45; 18.30
Найгірша людина у світі (Йоакім Трієр, 2021)
Найгірша людина у світі (Йоакім Трієр, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Кино Планета Кіно
18.45
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.15
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
15.45

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.