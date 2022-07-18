Поліцейські розшукують шахрая, який видурив у охтирчанки 89 тисяч гривень До чергової частини Охтирського районного відділу поліції звернулася 40-річна місцева мешканка та повідомила, що з її банківських карток невідомими особами було знято грошові кошти.

Як розповіла потерпіла, на її мобільний телефон через банківський застосунок надійшло повідомлення про те, що з її картки намагалися зняти грошові кошти, але не вірно було введено пароль.

Після цього на мобільний телефон заявниці надійшов дзвінок, під час якого останню просили підтвердити оплату нібито за надані послуги служби таксі. Жінка не надала згоду на проведення банківської операції та завершила розмову.

Після чого, останній почали надходили повідомлення про зняття грошових коштів з її банківських карток в сумі 89 тисяч гривень.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 190 «Шахрайство» КК України, у рамках якого встановлюють особу зловмисника.

Поліція Сумщини