У Сумах провели Олімпійський фестиваль Олімпійський юнацький фестиваль провели на стадіоні "Авангард" у Сумах. У спортивному святі взяли участь представники легкої атлетики та спортивної акробатики, боксери та футболісти.

На початку дійства юні спортсмени під гімн України підняли державний прапор, пише Суспільне Суми.

Після цього досвідчені спортсмени Оксана Шкурат та Олексій Шелест, учасники різноманітних українських та міжнародних стартів (зокрема і Олімпійських Ігор) підняли прапор українського Олімпійського комітету.

"Це свято, яке поєдную якусь групу людей спільними цінностями, Олімпійськими цінностями. Зараз під час війни, я вважаю, це надважливо. Тому, що, перш за все, це єдність. Єдність українського народу, єдність спортсменів", - розповідає спортсменка Оксана Шкурат.

"Сьогоднішні день – це наше майбутнє. Я займаюсь легкою атлетикою давно, працюю тренером давно. Я вважаю, що перемоги на Олімпійських іграх починаються з юнацького віку, з маленького віку", - говорить спортсмен Олексій Шелест.

Після цього юні спортсмени провели ранкову руханку.

"Сподобалось. Було дуже, енергійно та круто", - каже учасниця Олімпійського фестивалю Діана Тверезовська.

Завершився олімпійський фестиваль тим, що юні спортсмени підготували малюнок для юних спортсменів зі Словаччини. Малюнок, на якому діти Сум залишили відбитки своїх долонь, відправиться у місто Банська Бистриця, де 24 липня стартує шістнадцятий Європейський юнацький олімпійський фестиваль. У шести видах спорту – легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, бадмінтоні, велоспорті, дзюдо та плаванні. Україну у Словаччині представлятимуть 46 спортсменів.