Сумські футболісти придбали військове обладнання для потреб ЗСУ

Хлопці зі спецзагону Збройних сил України отримали обладнання на 20 тисяч гривень. Що у пакетах не говорять. Кажуть лише, що це стане їм у пригоді і допомагатиме захищати рідну землю, пише Суспільне Суми.
"Це нам дозволить більш комфортно виконувати поставлені завдання і покращить нашу швидкість у виконанні цих завдань", - розповідає боєць спецзагону ЗСУ "Карат".
"Придбали військове спеціальне обладнання і сьогодні хотіли б його передати з деякими маленькими подарунками", - каже заступник голови асоціації футболу Сумської області Альберт Молгамов.
Крім допомоги бійці отримали по м’ячу і по футболці з офіційним слоганом українських вболівальників.
"Тут показана цілісна наша Україна. І вона буде такою. Буде такою. Завжди",- говорить боєць спецзагону ЗСУ "Сокіл".
Заступник голови асоціації футболу Сумської області даруючи м’ячі говорить, футбольна родина Сумщини чекає бійців у своєму колі. У будь який час – і сьогодні, і після перемоги.