Сумські футболісти придбали військове обладнання для потреб ЗСУ 22 липня у Сумах хлопці зі спецзагону Збройних сил України отримали військове обладнання на 20 тисяч гривень. Його на потреби армії передала Асоціації футболу Сумської області.

Хлопці зі спецзагону Збройних сил України отримали обладнання на 20 тисяч гривень. Що у пакетах не говорять. Кажуть лише, що це стане їм у пригоді і допомагатиме захищати рідну землю, пише Суспільне Суми.

"Це нам дозволить більш комфортно виконувати поставлені завдання і покращить нашу швидкість у виконанні цих завдань", - розповідає боєць спецзагону ЗСУ "Карат".

"Придбали військове спеціальне обладнання і сьогодні хотіли б його передати з деякими маленькими подарунками", - каже заступник голови асоціації футболу Сумської області Альберт Молгамов.

Крім допомоги бійці отримали по м’ячу і по футболці з офіційним слоганом українських вболівальників.

"Тут показана цілісна наша Україна. І вона буде такою. Буде такою. Завжди",- говорить боєць спецзагону ЗСУ "Сокіл".

Заступник голови асоціації футболу Сумської області даруючи м’ячі говорить, футбольна родина Сумщини чекає бійців у своєму колі. У будь який час – і сьогодні, і після перемоги.