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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:5541

На Сумщині відкриють центр дистанційного навчання для школярів, які виїхали за кордон

З початком нового навчального року на Сумщині запрацює центр дистанційного навчання для школярів, які вимушено виїхали за кордон з початком бойових дій.

Наразі таких дітей близько 16 тисяч, проте більшість батьків збираються повертатися додому, як тільки ситуація нормалізується. Про це повідомила директор департаменту освіти Сумської ОВА Вікторія Гробова.

За її словами, також за кордон виїхало близько 500 учителів, але вони потроху повертаються на Сумщину.

Положення про центр дистанційного навчання вже готове, найближчим часом до вчителів і батьків буде доведено алгоритм дій, у разі. Якщо вони хочуть отримувати освітні послуги онлайн в Україні.

Общество Дистанційне навчання
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