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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:44328

Директору ліцею на Сумщині винесли догану за фотосесію з випускниками

Про таку ситуацію у соцмережі написали батьки випускників.

«Ми-батьки 11 класу Андріяшівського ліцею хочемо розповісти свою історію та подякувати всім тим, хто нам допомагав і підтримував. Прикра ситуація сталася в нашому ліцеї. Директор-Шевченко Є.С. отримав догану за участь у фото/відеозйомці на території навчального закладу, на яку його запросили батьки 25.06.2022р. о 16-00 в суботу. Начальник відділу освіти видала наказ, позбавивши дітей на святкове отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту. Ми, батьки, звернулися до органів влади Роменської державної адміністрації, які повідомили, що ніякої заборони не було, а все це несе рекомендаційний характер, і догана нашому директору була оголошена не справедливо. Голова Андріяшівського ОТГ також не підтримала батьків та дітей, ще й посприяла цькуванню поліції.14.07.22року на засіданні сесії депутатів громади було зареєстровано наше питання. Прикро те, що не всі депутати допомагають у вирішенні питань, хоча їх люди обрали. Приємно було, що Шевченко М.І., Кривозуб І.М., Семко П.М., Письменна Н.В. хотіли допомогти у вирішенні проблеми, але голова ОТГ проігнорувала їх звернення. От і маємо, що наша влада, яких обрали жителі громади, не звертають уваги на проблеми людей і не допомагають у їх вирішенні. Але хочемо подякувати директору нашого ліцею Шевченку Є.С, який прийшов на фото/відеозйомку та привітав наших дітей із закінченням ліцею. Ми розуміємо, що в країні війна, але нам, батькам, хотілося залишити згадку про дитячі та юнацькі роки. Дуже вдячні всім не байдужим за підтримку».


Нагадаємо, у Роменській громаді пройшли випускні у рамках того, як дозволяла ситуація. І голова громади вітав випускників, пише Ромни24.

Общество
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