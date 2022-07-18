На Сумщині судитимуть чоловіка, який заперечує збройну агресію рф Попри систематичні обстріли з території РФ прикордонних населених пунктів Сумщини, є люди, які заперечують збройну агресію.

Роменською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жителя с. Андріївка Роменського району, який заперечує збройну агресію російської федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, під час спілкування зі знайомими чоловік неодноразово в категоричній формі заперечував причетність військовослужбовців російської федерації до вчинення військових злочинів на території м. Буча та с. Гостомель Київської області. Стверджував, що в Україні війни немає, а військові рф проводять спеціальну воєнну операцію і новини, які показують українські ЗМІ, про масштабні руйнування об’єктів інфраструктури, жилих будинків та жертви серед мирного населення внаслідок дій військових росії «це все брехня».

За скоєне обвинуваченому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проведено слідчими Роменського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Пресслужба обласної прокуратури