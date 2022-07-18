Патрульні повернули додому бабусю, яка понад 5 годин блукала містом Близько 23-ї години патрульним надійшло повідомлення про зникнення 87-річної бабусі.

На лінію 102 зателефонувала її дочка та повідомила, що її мати вийшла з дому близько 18-ї години, але до цього часу не повернулася. Заявниця дуже хвилювалася, адже літня жінка має проблеми з пам’яттю, тож може втратити здатність орієнтуватися в просторі.

Патрульні розпочали пошуки літньої жінки. На щастя, інспектори виявили її досить швидко. Розгублену бабусю патрульні доправили додому та передали щасливій та вдячній дочці.

Бережіть своїх рідних! Піклуйтеся про них!

У разі необхідності телефонуйте на лінію 102!

Патрульна поліція Сумщини