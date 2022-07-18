На Сумщині поліцейські допомогли врятувати маленького хлопчика, який проковтнув голку Під час нічного патрулювання співробітники відділу реагування патрульної поліції Шосткинського районного управління поліції Антон Кисіль та Олександр Вареник побачили неподалік лікарні чоловіка, який був чимось сильно збентежений. Тож вирішили з’ясувати, що трапилось.

Виявилося, 3-річному сину вказаного громадянина була потрібна термінова госпіталізація до обласної лікарні. Дитина проковтнула голку, а відповідне медичне обладнання знаходиться лише там.

Чоловік попросив поліцейських довезти їх з дитиною та дружиною до Кролевця, де їх вже чекав автомобіль, що доставить останніх у обласний центр.

Не гаючи ані хвилини, адже в будь-який момент сторонній предмет у організмі дитини може завдати непоправних наслідків, правоохоронці посадили родину в службовий автомобіль і доставили їх до вказаного населеного пункту.

Наразі хлопчик знаходиться в лікарні в обласному центрі під наглядом медиків, з ним все добре.

Поліція Сумщини