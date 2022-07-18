На Сумщині поліцейські допомогли врятувати маленького хлопчика, який проковтнув голку

Виявилося, 3-річному сину вказаного громадянина була потрібна термінова госпіталізація до обласної лікарні. Дитина проковтнула голку, а відповідне медичне обладнання знаходиться лише там.
Чоловік попросив поліцейських довезти їх з дитиною та дружиною до Кролевця, де їх вже чекав автомобіль, що доставить останніх у обласний центр.
Не гаючи ані хвилини, адже в будь-який момент сторонній предмет у організмі дитини може завдати непоправних наслідків, правоохоронці посадили родину в службовий автомобіль і доставили їх до вказаного населеного пункту.
Наразі хлопчик знаходиться в лікарні в обласному центрі під наглядом медиків, з ним все добре.
Поліція Сумщини