В Охтирку приїхав шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво Сумщину відвідав український шеф-кухар колумбійського походження та ресторатор Ектор Хіменес-Браво.

Він завітав на Охтирщину, територію якої на початку війни нещадно обстрілювала російська авіація, а деякі громади перебували під окупацією ворожих військ, пише Охтирка онлайн.

«Привіт, друзі, я зараз у Сумській області, в Охтирці. Це одне з найперших місць, де були окупанти у лютому. Сьогодні буду зустрічатися з багатьма людьми, познайомимося з волонтерами», – сказав Ектор у своєму блозі в Instagram.

Шеф-кухар нині знімає документальний фільм про їжу під час війни. На передовій, у лікарнях, на блокпостах, залізничних станціях та просто посеред вулиць… Кожна страва стане історичним свідченням цього часу. І саме через їжу Ектор Хіменес-Браво показуватиме всі реалії війни. Можливо, візит на Охтирщину також пов’язаний із зніманням епізоду до цього фільму.

Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво активно допомагає українцям, готує їжу та донатить на ЗСУ. Нещодавно він відбудував 83-річній бабусі із Київщини частину будинку, який розбомбили окупанти.