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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:2239

На Сумщині дали 7,5 років за вбивство

За публічного обвинувачення Сумської обласної прокуратури рішенням суду 37-річного обвинуваченого в нанесенні смертельних ушкоджень своєму знайомому засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі (ч. 2 ст. 121 КК України).

Мова йде про подію, що сталась 8 липня 2020 року в смт Липова Долина. На території приватного домоволодіння у вагончику проживали працівники, які допомагали власнику будинку по господарству. Того дня між господарем будинку та одним із працівників, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, виникла сварка, під час якої роботодавець побив чоловіка, нанісши йому численні удари по тулубу. Від отриманих травм потерпілий наступного дня помер.

У суді обвинувачений провину свою заперечував, визнав, що побив працівника, однак стверджував, що ті удари не могли стати причиною смерті. Однак висновки експертиз та зібрані докази спростували його слова.

Пресслужба обласної прокуратури

Право Вирок суду Убивство
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