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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:26221

Під Сумами лісівники влаштували совиний контактний зоопарк

Чи ви знали про те, що сови мають дуже тонкий слух і здатні чути найменші шарудіння трави.

Сірі неяситі здатні повернути голову на 270° завдяки унікальній анатомічній будові шийних хребців. Вони захищають свою територію, особливо в гніздовий період, нападають на кішок, собак, лисиць і навіть на людей. Неяситі, всупереч поширеній думці, чудово бачать днем і здатні розгледіти предмети або небезпеку на великій відстані. У Фінляндії сови полюють у період білих ночей. Сови бачать у чорно-білому кольорі. Вважаються майстрами маскування. У шлюбний період самці стають дуже балакучими. Доглядаючи самку, самець може видавати пронизливі або глухі звуки, схожі на голоси. Уханням сови сповіщають конкурентам, що територія зайнята, і приманюють самок.

Пересвідчитись у цьому на власні очі може кожен охочий, відвідавши Великобобрицьке лісництво Краснопільського держлісгоспу. Там на вас чекають незабутні враження від спілкування з Тишкою, Гришкою та Лахмачем. Вольєр з неяситами, як елемент тактильного зоопарку, лісівники створили на території дендропарку. Вже понад рік ці розумні сірі створіння купаються у турботі працівників лісництва, залюбки позують перед камерами та розважають відвідувачів.

Хоча, за словами лісничого Велико-Бобрицького лісництва Ігроя Козловського, складається враження, що не лісівники прихистили сов у дендропарку, а, навпаки, сови дозволяють лісівникам бувати на своїй території. Тому живуть дружно, взаємно піклуючись один про одного. Лісівники дбають, щоб у сов завжди був корм та затишний прилисток, а сови – щоб у лісівників завжди був піднесений настрій.

Хіба ж не посміхнешся, дивлячись на таке миле створіння?!

ДП Краснопільський лісгосп

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