Благодійний фонд «Полтавського ГЗК» передав Охтирці два “Рено”

Охтирська громада, у рамках постійної співпраці з Благодійний фонд «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату», вже не вперше отримує від цієї соціально-відповідальної компанії справді потрібну, велику допомогу.
На початку липня завдяки благодійному фонду «Полтавський ГЗК» для потреб Охтирської громади вдалося придбати спецтехніку для благоустрою міста, сучасну комп’ютерну техніку та обладнання. І ось вчора, 21 липня, благодійники передали нашому місту два автомобілі «Renault».
Охтирська громада надзвичайно вдячна благодійному фонду «Полтавський ГЗК», керівники та весь колектив якого виявили себе справжніми друзями Охтирщини і сьогодні наполегливо працюють заради всієї України, знаходячи час та можливості для активної волонтерської роботи.
Друзі, дійсно, пізнаються у... війні.
Тримаймося разом!
Охтирська міська рада