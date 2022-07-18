Благодійний фонд «Полтавського ГЗК» передав Охтирці два “Рено” ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» докладає максимум зусиль для того, щоб у непростих воєнних умовах підтримувати не лише своїх працівників та забезпечувати власний виробничий процес, а й впроваджує соціальні ініціативи, які приносять користь державі та українцям.

Охтирська громада, у рамках постійної співпраці з Благодійний фонд «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату», вже не вперше отримує від цієї соціально-відповідальної компанії справді потрібну, велику допомогу.

На початку липня завдяки благодійному фонду «Полтавський ГЗК» для потреб Охтирської громади вдалося придбати спецтехніку для благоустрою міста, сучасну комп’ютерну техніку та обладнання. І ось вчора, 21 липня, благодійники передали нашому місту два автомобілі «Renault».

Охтирська громада надзвичайно вдячна благодійному фонду «Полтавський ГЗК», керівники та весь колектив якого виявили себе справжніми друзями Охтирщини і сьогодні наполегливо працюють заради всієї України, знаходячи час та можливості для активної волонтерської роботи.

Друзі, дійсно, пізнаються у... війні.

Тримаймося разом!

Охтирська міська рада