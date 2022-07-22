Допомога від Червоного Хреста: сумський водоканал отримав автоцистерну та мобільний генератор З перших днів повномасштабної війни Міжнародний Комітет Червоного Хреста посильно підтримує КП «Міськводоканал».

Днями у якості гуманітарної допомоги сумському водоканалові надано автоцистерну об’ємом 14 тонн, яка необхідна для підвозу води населенню та об’єктам соціальної інфраструктури у разі аварійних або надзвичайних ситуацій. Також підприємство безплатно отримало мобільний генератор на шасі “Ekvives” номінальною потужністю 400 кВт для забезпечення резервного живлення об’єктів в умовах нестабільного електропостачання.

«Від початку бойових дій КП «Міськводоканал» зверталося за гуманітарною допомогою до організацій всього світу. Днями підприємство отримало генератор на шасі, а вчора – автоцистерну для підвозу води, які придбані за кошти Товариства Червоного Хреста. Це неоцінена допомога. В перші дні війни сумський водоканал зіштовхнувся з проблемою нестачі автономних генераторів під час знеструмлень міста внаслідок ворожих артобстрілів. Також не вистачало спецтранспорту для підвозу води до лікарень та у спальні райони міста. Я не припиняю дякувати всім, хто підтримує сумський водоканал у такий скрутний час», – говорить Анатолій Сагач, директор КП «Міськводоканал».

Товариство Червоний Хрест активно допомагає підприємству з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Так, для забезпечення резервного живлення були надані дизель-генератори різної потужності, а також близько 2 кілометрів кабельно-провідникової продукції. Окрім цього від Товариства сумський водоканал отримав екскаватор JCB, свердловинний насос та шафу керування.

КП «Міськводоканал»