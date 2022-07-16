Поліцейські розшукали зниклого 17-річного сумчанина на Харківщині Завдяки оперативній роботі працівників ювенальної поліції Сумської області та злагодженій співпраці з колегами Харківщини, правоохоронцям вдалось встановити місцезнаходження 17-річного юнака та повернути його додому.

Вчора близько 9 години ранку до чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його син пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Правоохоронці негайно орієнтували усі патрулі області та розпочали пошуки зниклого. Відпрацьовуючи місця можливого перебування неповнолітнього, а також соціальні мережі, поліцейські отримали інформацію, яка свідчила про те, що хлопець міг вирушити у Харківську область.

Тож, правоохоронці негайно зв’язались з колегами та передали координати місця, де міг перебувати юнак. Харківські правоохоронці перевірили дану інформацію, в результаті чого відшукали неповнолітнього. Жодних протиправних дій відносно юнака вчинено не було.

Відділ комунікації поліції Сумської області