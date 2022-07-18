На Конотопщині п’яний водій вантажівки намагався відкупитися від копів Чоловік, аби уникнути адміністративної відповідальності, запропонував правоохоронцям «хабаря».

Під час несення служби на одному з блокпостів міста Конотоп, поліцейські зупинили для перевірки вантажний автомобіль MAN.

Під час спілкування з 60-річним водієм правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд на стан сп’яніння. Проте водій відмовився та запропонував поліцейським «відкупного».

Співробітники поліції попередили чоловіка, що за пропозицію неправомірної вигоди йому загрожує кримінальна відповідальність. Проте водій продовжив наполягати на своєму.

Правоохоронці відмовились від неправомірної вигоди та викликали на місце слідчо-оперативну групу поліції.

Наразі слідчими під процесуальним керівництвом Конотопської окружної прокуратури вже повідомлено чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

А за керування у стані сп’яніння правоохоронці склали адміністративний матеріал за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції».

Відділ комунікації поліції Сумської області