Вогнеборці Сумщини ліквідували загоряння житлового будинку 21 липня о 16:23, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Лісова в с. Мала Павлівка, Сумського району.

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив дим з-під покрівлі будівлі. На місце події було направлено відділення чергових караулів 3 – ї державної пожежно-рятувальної частини та 25-го державного пожежно-рятувального посту.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю та перекриття на площі до 10 кв. м, стіни на площі до 10 кв. м, меблі, побутову техніку та ручу домашнього вжитку. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку та господарчу споруду розташовану поруч.

О 17:02 загоряння локалізували, а о 17:24 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 7 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби Украйни з надзвичайних ситуацій у Сумській області