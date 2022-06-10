За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 5️2 вибухонебезпечних предмети

Небезпечні знахідки було вилучено на території Сумського, Охтирського та Конотопського районів.
Тому рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними і при виявленні таких предметів ні в якому разі їх не торкайтесь, не намагайтесь їх перенести або розібрати, відійдіть від місця знахідки та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.
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