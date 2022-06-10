За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 5️2 вибухонебезпечних предмети 21 липня на території Сумщини піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили 52 вибухонебезпечних предмети, серед яких артилерійські снаряди, протитанкові гранатомети, реактивні снаряди та компоненти активної танкової броні.

Небезпечні знахідки було вилучено на території Сумського, Охтирського та Конотопського районів.

Тому рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними і при виявленні таких предметів ні в якому разі їх не торкайтесь, не намагайтесь їх перенести або розібрати, відійдіть від місця знахідки та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.