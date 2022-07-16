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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 09:35150

Сьогодні продуктові набори у Сумах видають лише у 4 школах

Загалом, за інформацією департаменту срціального захисту населення, з понеділка, 18 липня, цю допомогу отримали 12696 осіб.

Сьогодні, у п'ятницю, 22 липня, продуктові набори видаватимуть у школах № 5, № 9, № 17, № 22.

З собою необхідно мати оригінали паспорта та кода. У разі якщо особа не в змозі отримати продуктовий набір самостійно, зробити це за неї може будь-яка особа за наявності оригіналів власних документів і пенсіонера.

Ті, хто не встигне отримати продуктовий набір від гуманітарно-продовольчої організації World Central Kitchen і Першого Сумського гуманітарного штабу завтра, зможуть зробити це в період видачі іншим віковим категоріям.

Экономика Гуманітарка Продукторі набори
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