На війні загинув ще один воїн з Сумщини

Сталося непоправне лихо: захищаючи Батьківщину, загинув
наш земляк, житель села Курмани, КУЩ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, 1996 року народження.
Сергій закінчив Курманівську школу, після чого - Роменський коледж, отримав професію механіка, працював за спеціальністю у місцевому товаристві.
Був призваний 6 червня цього року, загинув 15 липня неподалік Краматорська Донецької області.
Відповідальний, товариський, працелюбний, любив свій край і батьківщину... Війна забирає молодих і найкращих!
Щирі співчуття родині! Вічна пам'ять і слава Герою!
Не забудемо ніколи!