На Сумщині в річці виявили труп свині, хворої на африканську чуму

Відповідною службою було відібрано матеріали для аналізу, які підтвердили діагноз африканської чуми.
На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Конотопській районній державній адміністрації був розглянутий даний випадок та затверджено план заходів з ліквідації та недопущення розповсюдження африканської чуми. Комісією оголошено карантин і визначено 7 кілометрову зону нагляду від епізоотичного осередку с.Новоселиці, с.Воргол Литвиновицького старостинського округу, с.Ярославець Ярославецького старостинського округу, мисливські угіддя Кролевецької районної ради УТМР, ДП «Кролевецький агроліс».
Місцевою владою вжиті заходи жорсткого контролю за ввезенням м'яса свинини (на блок постах обов'язково буде перевірятись наявність відповідних документів).
Кролевецька міська рада
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