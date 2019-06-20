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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Вчера 22:33183

На Сумщині в річці виявили труп свині, хворої на африканську чуму

Жителька села Зазірки у річці Ведмедівська Литвиновицького старостинського округу Кролевецької громади виявила труп свині та повідомила управління Дерспоживслужби у Сумській області.

Відповідною службою було відібрано матеріали для аналізу, які підтвердили діагноз африканської чуми.

На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Конотопській районній державній адміністрації був розглянутий даний випадок та затверджено план заходів з ліквідації та недопущення розповсюдження африканської чуми. Комісією оголошено карантин і визначено 7 кілометрову зону нагляду від епізоотичного осередку с.Новоселиці, с.Воргол Литвиновицького старостинського округу, с.Ярославець Ярославецького старостинського округу, мисливські угіддя Кролевецької районної ради УТМР, ДП «Кролевецький агроліс».

Місцевою владою вжиті заходи жорсткого контролю за ввезенням м'яса свинини (на блок постах обов'язково буде перевірятись наявність відповідних документів).

 

Кролевецька міська рада

Общество АЧС
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