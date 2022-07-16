У Конотопі хочуть підвищити тарифи на воду Водоканал міста Конотоп повідомляє про намір здійснити коригування діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

У зв'язку зі зростанням цін на паливно-мастильні матеріали та через підвищенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (показники, що входять до розрахункової вартості тарифу), Водоканал міста Конотоп повідомляє про намір здійснити коригування діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Планове зростання вартості послуг з розрахунку на 1 м. куб складає:

- водопостачання - збільшення вартості на 0,67грн. (+3,78%);

- водовідведення - збільшення вартості на 0,69грн. (3,27%).