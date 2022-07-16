У Сумах проведуть турнір з гри Overcooked Центр культури і дозвілля спільно з Відділом культури Сумської міської ради запрошує батьків з дітьми, друзів, однокласників, бабусь та дідусів з онуками, студентів, колег, сімейні пари!

На вас чекає супердрайвова гра, яка не залишить байдужим нікого!

Кулінарна гра-симулятор Overcooked, в якій гравцям доведеться пройти різні випробування та стати професіоналом своєї справи. Справжні кухарі готові до роботи в будь яких умовах: і в кузові вантажівки, що рухається, і на борту корабля під свистом піратських куль і на слизьких крижинах Північного льодовитого океану, і навіть у космічному кораблі…

Епічна гра перевірить Вашу координацію, кмітливість та вміння працювати в команді!

Перший тур змагань відбудеться 28.07.22

Адреса: м. Суми, вул. Івана Сірка 3 «Центр культури і дозвілля».

Фінансові внески на підтримку ЗСУ добровільні!

Поспішайте зареєструватися за номером тел.+38 0993473938.