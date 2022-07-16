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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Глухівська РО УТМР дозволяла полювати на відтворювальних ділянках

Державна екологічна інспекція у Сумській області частково виграла суд першої інстанції за позовом до Глухівської районної організації Українського товариства мисливців і рибалок.

Інспекція була вимушена подати до суду на Глухівську РО УТМР через грубі порушення вимог природоохоронного законодавства під час ведення мисливського господарства. Зокрема, у квітні 2021 року екоінспектори здійснили позапланову перевірку організації, у ході якої виявили, що її керівництво видавало ліцензії на добування мисливських тварин у заборонених для цього місцях. Таким чином було організовано полювання на відтворювальних ділянках в урочищах «Бельово», «Дельниця» та «Берізки». Внаслідок протиправних дій мисливці незаконно добули щонайменше 4 косулі європейські.

Господарський суд Сумської області частково задовольнив позовні вимоги Інспекції та вирішив стягнути з Глухівської РО УТМР шкоду, заподіяну внаслідок незаконного добування двох косуль у розмірі 64 000 грн. Проте, дане рішення не набрало законної сили, оскільки Інспекція подала апеляційну скаргу з вимогою стягнення з організації повної суми завданих збитків, що складає 128 000 грн.

Державна екологічна інспекція у Сумській області

Право
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