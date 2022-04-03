За два тижні буде відновлено міст на Сумщині Розпочалося відновлення ще одного моста на Сумщині, який був зруйнований через військові дії.

Це дозволить налагодити зручне транспортне сполучення як між населеними пунктами Конотопщини, так і між кількома районами області.

Міст має стратегічне значення для сільгоспвиробників, підприємців. Наразі вони вимушені долати майже втричі більший шлях, аби доставити свою продукцію. У відновленні моста допомагають аграрії.

Ремонтні роботи виконує підрозділ Державної спеціальної служби транспорту.

Наразі ведеться підготовка до встановлення опор. Далі дві частини моста з’єднають надійною бетонною конструкцією.

Встановлять огорожу, облаштують тротуари. За попередніми підрахунками, відновлювальні роботи завершаться десь за два тижні.