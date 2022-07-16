У Сумах поліцейські розшукують безвісти зниклого 17-річного хлопця Сьогодні близько 9 години ранку до чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його син Назар Пімоненко пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

На вигляд Назару 17 років, був одягнутий у чорний блайзер з білим написом, чорну вітровку, чорні чи сірі спортивні штани та чорні кросівки.

На розшук безвісти зниклого підлітка зорієнтований особовий склад поліції. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою хлопця розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області. Правоохоронці закликають всіх громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку хлопця, прохання повідомити до Сумського районного управління поліції за адресою: м. Суми вул. Першотравнева, 21, або за телефонами: (0542) 66-72-04, 050-307-20-05, 050-407-31-02, або на цілодобову лінію поліції «102».

Поліція Сумщини