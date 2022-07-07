У Сумах збили пенсіонерку

Як попередньо встановили співробітники поліції, 51-річний водій автомобіля Hyundai скоїв наїзд на 83-річну жінку, яка переходила дорогу. У результаті чого пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України». Слідство триває.
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