На Сумщині легковик збив двох підлітків на мотоциклі: обидва в лікарні

Вчора близько 21:00 години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між автомобілем ВАЗ та мотоциклом у селі Козацьке Конотопського району. На місце події негайно виїхали працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
За попередніми даними, 28-річний водій легковика допустив зіткнення з двоколісним, під керуванням17-річного хлопця. В результаті дорожньо-транспортної пригоди керманич мотоциклу та його 15-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.
Правоохоронці тимчасово затримали транспортні засоби та помістили на спеціальний майданчик.
Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Слідство триває.
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