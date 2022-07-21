Поранення трьох цивільних та знищення майна лісництва унаслідок обстрілів прикордоння на Сумщині – розпочато досудові розслідування За процесуального керівництва Сумської та Шосткинської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території російської федерації вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області.

Так, 20 липня 2022 року близько 11 год 45 хв ворог відкрив вогонь, за попередніми даними, з реактивних систем залпового вогню по цивільних об’єктах смт Шалигине Шосткинського району. Один місцевий житель отримав поранення. Разом з тим унаслідок обстрілів на території Шалигинського лісництва сталась пожежа. Вогнем знищено два службових транспортних засоби та пошкоджено будівлю.

До цього окупантами було здійснено артилерійський обстріл околиць с. Яструбине Сумського району. Двоє місцевих отримали тілесні ушкодження, також пошкоджено житловий будинок.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, у подальшому матеріали кримінальних проваджень будуть передані за підслідністю до Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Пресслужба обласної прокуратури