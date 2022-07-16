У Шостці поліцейські затримали шахрая У Шостці поліцейські викрили зловмисника, який шахрайським шляхом заволодів грошима довірливого чоловіка.

До поліції з заявою про шахрайство звернувся 59-річний житель Шостки. Чоловік розповів, що до його квартири прийшов невідомий, який запропонував придбати у нього мобільний телефон. Заявник погодився на вигідну пропозицію й віддав зловмиснику вказану ним суму. Ось тільки гаджет він йому не віддав, а попросився вийти на кілька хвилин на вулицю, щоб там витягти з мобільного телефону сім-карту. До квартири псевдопродавець більше не повернувся.

З’ясувавши у потерпілого опис зовнішності зловмисника, дільничні офіцери поліції швидко встановили його особу. Ним виявився неодноразово судимий 41-річний шосткинець. Правоохоронці швидко його розшукали і допитали. За словами правопорушника, чужі гроші він встиг витратити.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Поліція Сумщини