Поліція Сумщини продовжує документувати наслідки ворожих обстрілів

Ворог обстріляв с. Павлівка, с. Старі Вирки, с. Студенок, смт. Шалигіне, с. Старікове, с. Кучерівка та с. Бояро-Лежачі.
Попередньо, обстріл здійснювався із мінометів, РСЗВ «Град», САУ, АГС та зі ствольної артилерії.
У результаті чого пошкоджено приміщення лісництва, 2 автомобіля, гаражне приміщення, дві лінії електропередач та будівлю сільської церкви. Крім цього один чоловік отримав тілесні ушкодження.
За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».
Поліція Сумщини