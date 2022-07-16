Поліція Сумщини продовжує документувати наслідки ворожих обстрілів Учора війська рф здійснили обстріли Сумського, Шосткинського та Конотопського районів. Загалом нараховано 93 приходи.

Ворог обстріляв с. Павлівка, с. Старі Вирки, с. Студенок, смт. Шалигіне, с. Старікове, с. Кучерівка та с. Бояро-Лежачі.

Попередньо, обстріл здійснювався із мінометів, РСЗВ «Град», САУ, АГС та зі ствольної артилерії.

У результаті чого пошкоджено приміщення лісництва, 2 автомобіля, гаражне приміщення, дві лінії електропередач та будівлю сільської церкви. Крім цього один чоловік отримав тілесні ушкодження.

За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Поліція Сумщини