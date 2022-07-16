На Конотопщині Мерседес наїхав на мотоцикліста Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, близько десятої години ранку.

Водій автомобіля «Mercedes-Benz» допустив наїзд на мотоцикліста, у результаті чого останній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до районної лікарні.

Як попередньо встановили поліцейські, 63-річний місцевий житель перебуваючи за кермом авто «Mercedes-Benz» рухався проїзною частиною, де в подальшому допустив наїзд водія мотоциклу «Honda». В результаті дорожньо-транспортної пригоди керманич мотоциклу отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Поліція Сумщини