В Охтирці виділили 3,75 млн грн на індивідуальне опалення З резервного фонду виділено кошти на відшкодування частини витрат, пов’язаних з облаштуванням індивідуального опалення.

Під час засідання виконкому було підтримано ряд рішень. Зокрема, щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади кошти в сумі 6,086 млн гривень:

- для надання одноразової матеріальної допомоги власникам і співвласникам одноповерхових та двоповерхових житлових будинків/квартир на відшкодування частини витрат, пов’язаних з облаштуванням індивідуального опалення у 2022 році, в сумі 3,75 млн гривень;

- на відшкодування вартості проживання та спожитих комунальних послуг мешканцями Охтирської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (стало непридатним для проживання) внаслідок бойових дій, та яким надано тимчасове житло, в сумі 336 тис. гривень.

2 млн гривень для виготовлення проектної документації на «Капітальний ремонт цілісного майнового комплексу зруйнованого підприємства «Охтирські теплові мережі» (Охтирської ТЕЦ) Сумської області, за виключенням головного корпусу з прибудовами та водогрійної котельні».

Під час засідання заслухали начальника управління КБ та ЖКГ Сергія Бондаренка, який виніс на розгляд виконкому проект рішення щодо відключення будинків від системи централізованого опалення за адресами:

- вул. Широка, 11

- пров. Павлова, 4.

Охтирська міська рада