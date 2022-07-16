На Сумщині завершують ремонтувати мостовий перехід, пошкоджений під час окупації На Сумщині продовжується відновлення дорожньої інфраструктури, зруйнованої росіянами.

Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, наразі на завершальному етапі ремонтні роботи аварійного мостового переходу на дорозі Кролевець — Конотоп — Ромни - Пирятин.

Ремонт розпочинався з демонтажу побитих, ймовірніше всього градами, плит перекриття.

Потім відновили опори, встановили нові плити, огорожу, проклали тротуари та бордюри.

На одній полосі вже облаштовано нижній шар асфальтного покриття. Рух транспорту не перекривається, ремонт ведеться пополосно.

За сприятливих погодних умов, до першого серпня всі роботи будуть завершені.

Ще один важливий логістичний напрямок стане проізним і більш безпечним для наших людей.