Жертвами російської агресії в Україні стали вже 358 дітей Станом на ранок 21 липня більше 1039 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 358 дітей загинули та понад 681 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

20 липня внаслідок масового обстрілу ворогом Харкова загинув 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення.

19 червня внаслідок артилерійських обстрілів села Іванівка в Харківській області отримала поранення 16-річна дівчина.

Також встановлено, що внаслідок обстрілів житлових кварталів Маріуполя в період з 24 лютого по 29 березня загинули четверо дітей віком від 7 до 15 років.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.