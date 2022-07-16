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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:51121

Жертвами російської агресії в Україні стали вже 358 дітей

Станом на ранок 21 липня більше 1039 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 358 дітей загинули та понад 681 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

20 липня внаслідок масового обстрілу ворогом Харкова загинув 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення.

19 червня внаслідок артилерійських обстрілів села Іванівка в Харківській області отримала поранення 16-річна дівчина.

Також встановлено, що внаслідок обстрілів житлових кварталів Маріуполя в період з 24 лютого по 29 березня загинули четверо дітей віком від 7 до 15 років.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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