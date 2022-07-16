Жертвами російської агресії в Україні стали вже 358 дітей

20 липня внаслідок масового обстрілу ворогом Харкова загинув 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення.
19 червня внаслідок артилерійських обстрілів села Іванівка в Харківській області отримала поранення 16-річна дівчина.
Також встановлено, що внаслідок обстрілів житлових кварталів Маріуполя в період з 24 лютого по 29 березня загинули четверо дітей віком від 7 до 15 років.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.